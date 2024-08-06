Жители Подмосковья еще могут подать заявку на участие в Знание.Премия — 2024, одну из главных просветительских наград страны. Из Подмосковья поступило более ста двадцати заявок на участие в премии, что позволило региону занять второе место в Центральном федеральном округе. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что прием заявок продолжится до конца сентября. Московская область занимает третье место в рейтинге заявочной кампании, опередив большинство регионов, и уступив только Москве и Санкт-Петербургу. В десятку лидеров по стране также вошли Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край и Свердловская область.

В этом году организаторы премии ввели новую номинацию — «За вклад в сохранение семейных ценностей». По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, на экваторе заявочной кампании уже можно видеть, насколько разнообразны инициативы, направленные на семейное просвещение в стране. Данная номинация вошла в тройку самых популярных среди соискателей, что, по мнению организаторов, подчеркивает важность семейных ценностей в России.