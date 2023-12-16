Подмосковная делегация посетила собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина

В концертном зале «Зарядье» состоялось собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Владимировича Путина на предстоящие президентские выборы, которое посетила и делегация из Московской области. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики региона.

Отмечается, что от нашего региона в инициативную группу вошли герой Российской Федерации Василий Циблиев, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, российский ученый, академик РАН Салис Каракотов и другие авторитетные представители региона.

Поддержку кандидату выразили представители научного сообщества, промышленного и предпринимательского блока, культурной, спортивной и многих других сфер жизни государства. Ряд ведущих профильных специалистов планируют участвовать не только в организации избирательной кампании, но и разработке программы кандидата в Президенты.

Напоминаем, что по решению Центризбиркома РФ голосование на выборах пройдет в течение трех дней в марте 2024 года.