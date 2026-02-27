Подмосковная «Единая Россия» направила новые партии помощи участникам СВО

«Мы работаем в тесном контакте с командирами подразделений, поэтому везем не „средний набор“, а именно то, что нужно здесь и сейчас: от сложной электроники и детекторов дронов до строительного инструмента и личных весточек из дома. Партия „Единая Россия“ берет на себя не только сбор, но и логистику, чтобы помощь дошла лично в руки адресатам», — рассказал депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.