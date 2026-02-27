Подмосковная «Единая Россия» направила новые партии помощи участникам СВО
Новые партии груза передала «Единая Россия» Подмосковья бойцам СВО
Фото: [местное отделение партии "Единая Россия" в Солнечногорске]
Подмосковная «Единая Россия» передала участникам СВО новые партии гуманитарной помощи. Это техника, генераторы, продукты, теплые вещи.
Так, из Павловского Посада передали более 20 тонн груза. В состав вошли транспортные средства, квадрокоптеры, средства связи, инструменты, продукты, лекарства, 115 адресных посылок от родных.
«Мы работаем в тесном контакте с командирами подразделений, поэтому везем не „средний набор“, а именно то, что нужно здесь и сейчас: от сложной электроники и детекторов дронов до строительного инструмента и личных весточек из дома. Партия „Единая Россия“ берет на себя не только сбор, но и логистику, чтобы помощь дошла лично в руки адресатам», — рассказал депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.
В Солнечногорске партийцы передали помощь в Донбасс: технику, лекарства, мотоциклы, 30 тонн питьевой воды. Сбор и доставку организовал заслуженный артист России, член местного политсовета Сергей Куприк при содействии местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.
В Мытищах собрали 1,5 тонны груза, в том числе письма, открытки и угощения от школьников.
«В ближайшее время вся собранная помощь будет доставлена на линию боевого соприкосновения», — сообщил Денис Перепелицын.