Подмосковная елочная фабрика готовится к выставке художественных промыслов

Клинская елочная фабрика станет участником традиционной выставки-ярмарки «Жар-птица. Осень 2023», которая в октябре пройдет на площадке столичного Экспоцентра.

Подмосковные стеклодувы, как всегда постараются удивить и порадовать ценителей народных промыслов оригинальными изделиями. В Клину, отметим, по-прежнему не приемлют штамповку, и все игрушки выдуваются старинными традиционными методами. Не случайно на фабрику на экскурсии записываются загодя.

Первая елочная игрушка, напомним, была изготовлена на фабрике в 1848 году.