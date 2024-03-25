Подмосковная медсестра приняла участие в программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Медсестра Ксения Китова из Наро-Фоминского городского округа смогла приобрести собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что Ксения Китова работает в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница», а ее рабочий стаж составляет около пяти лет. Она подчеркнула, что ей нравится помогать людям. Капельницы, уколы — все эти манипуляции заметно облегчают состояние пациентов.
О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Ксения узнала от коллег. Обладательница сертификата не скрывает, что необходимость в жилье стояла особенно остро: они с мужем готовились стать родителями.
«Мы взяли „двушку“ на вторичном рынке. Правда, без ремонта, потому что понимали, что переделаем все под себя. У нас с супругом похожий вкус. Не могу сказать, что мы придерживаемся какого-то определенного стиля. Хотим, чтобы было современно», — рассказала она.