Подмосковная предпринимательница стала победителем конкурса «Создай НАШЕ»

Предприниматель из Московской области Дарья Долматова вошла в число победителей конкурса «Создай НАШЕ», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках конкурса Дарья представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома, косметических уходовых средств. В линейке представлены скульптурные и ароматические свечи из оливкового и кокосового воска, аромадиффузоры и ароматические саше, бальзамы для губ, массажные свечи.

Идея и бизнес-план проекта предпринимателя из Подмосковья были разработаны на программе «Наставничество», организованной центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». После участия в программе девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и получила грант для молодых предпринимателей размером 500 тыс. рублей.

Кроме того, Дарья получила услуги подмосковного центра «Мой бизнес» по сертификации товара, содействию в размещении на электронных торговых площадках, а также приняла участие в выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2023».