Подмосковная участница битвы под Прохоровкой посетила место сражения

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина из Подольска возложила цветы к могилам своих боевых товарищей, павших смертью храбрых в легендарном танковом сражении под Прохоровкой (Белгородская область).

Во время страшного сражения Мария Михайловна была санинструктором, выносила с поля боя раненых бойцов, оказывала им первую помощь. По ее словам, каждый солдат давал клятву не забыть ту, цену, которую пришлось заплатить за великую Победу. И каждый год фронтовичка из Подольска приезжает под Прохоровку, не была здесь только во время карантина, когда свирепствовал COVID 19.

Мария Рохлина является почетным гражданином Прохоровки и лауреатом премии «Прохоровское поле». В парке Победы Прохоровки ей посвящена скульптура «Ангелы».

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