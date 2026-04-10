Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило работников космической отрасли с праздником

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило работников космической отрасли с наступающим Днем космонавтики. Партия провела в фестивали, выставки, мастер-классы и квесты. В музеях были открыты новые тематические экспозиции.

Герой России, летчик-космонавт Елена Серова в преддверии Дня космонавтики встретилась с курсантами центра «Авангард». Там был открыт мурал, посвященный Валентине Терешковой.

«Наши дети должны помнить, что они — внуки тех самых первооткрывателей, которые прокладывали всему человечеству дорогу в неизведанное пространство. И когда я вижу горящие глаза детей на встречах, я понимаю, что работаем не зря. Они задают очень конкретные вопросы, спрашивают, как попасть в профессию. Видно, что наша молодежь стремится к звездам», — отметила Серова.

Она добавила, что во многом именно благодаря инициативам «Единой России» поддерживается интерес молодежи к отрасли — за счет создания кружков робототехники и профильных технических классов, встреч с космонавтами.

Сейчас Серова работает советником губернатора Подмосковья, ведет социальную работу, помогает фронту, новым регионам. Признается, что скучает по космосу.

«Побывав однажды в космосе, потом непременно хочешь туда вернуться. Наша планета из иллюминатора очень большая и красивая», — сказала она.

Студент Технологического университета им. А. А. Леонова Андрей Морусак занимается изучением ракетных двигателей. Он также является активистом «Молодой Гвардии Единой России». Вместе с другими молодогвардейцами в канун праздника он поздравил работников космических предприятий. Перед началом смены активисты МГЕР встретили инженеров, испытателей и рабочих с букетами цветов, пожеланиями и живым вокалом.

«Каждый, кто сегодня заходит на проходную космического предприятия, делает не просто свою работу. Он приближает следующий запуск, новую экспедицию», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» в Подмосковье Диана Алумянц.

В Королеве к празднику организовали фестиваль «Вселенная Леонова». В его рамках представили новинки беспилотных систем, радиоэлектроники и космических технологий. Открыл мероприятие депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Легков.