Подмосковное спортивное училище «Мастер-Сатурн» отметило юбилей

Во Дворце культуры имени Конина собрались тренеры, педагоги, выпускники учебного заведения. Среди почетных гостей присутствовал советник губернатора Московской области Валерий Аксаков, по инициативе которого и было создано училище для подготовки футболистов.

Глава округа Дмитрий Викулов и председатель местного Совета депутатов Михаил Лавров провели церемонию награждения лучших сотрудников спортивного заведения. Руководитель муниципалитета напомнил, что из стен училища вышли многие футболисты, которые успешно проявили себя в командах мастеров и национальных сборных. Дмитрий Викулов также подчеркнул, что «Мастер-Сатурн» является гордостью Егорьевска и всего Подмосковья.