Подмосковному ветерану СВО помогают строить домик в деревне

Участник специальной военной операции Владимир Тепляков из Дмитрова строит для своей семьи домик в деревне Плетенево. С покупкой участка и стройматериалов ему помогли добрые люди.

В зону СВО Тепляков ушел добровольцем, был гранатометчиком. После контузии вернулся домой и чтобы чаще бывать на свежем воздухе решил построить скромный дом за городом. По словам ветерана, однажды он увидел объявление о продаже земельного участка. Владимир встретился с продавцом, который подробно расспросил его о событиях на линии соприкосновения, после чего скинул цену на треть.

Со стройматериалами Теплякову помог владелец пилорамы — отпустил их за символическую цену. Когда ветеран закончит стройку, обязательно пригласит добрых людей на праздничное застолье.

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