В Подмосковье награждены лауреаты первого областного архитектурного конкурса

Как сообщила председатель жюри и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, рассмотрено 100 заявок, во всех чувствовался большой творческий потенциал, поэтому было очень непросто сформировать финальный состав участников в пяти номинациях. Есть все основания сделать смотр талантливых архитекторов традиционным. Он станет еще одной перспективной площадкой для знакомства с новыми идеями и практиками.

Среди победителей — архитектурная студия «Stalьnoe Wыmya», ООО СЗ «Реновация-Мытищи» совместно с «ББМ Проджект», архитектурная мастерская «Атриум», архитектурное бюро «Реформа», «РуСком проект».

Участие в конкурсе, отметим, было бесплатным.

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