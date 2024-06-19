Подмосковную молодежь приглашают поучаствовать во Всероссийском форуме «Территория смыслов»

В Подмосковье продолжается регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов», который пройдет в Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Для ребят подготовили насыщенную образовательную программу — 5 заездов и 9 тематических смен, чтобы полностью погрузиться в главные темы современного мира: безопасность страны, развитие добровольческих инициатив, семейные традиции, бизнес и предпринимательство, молодежная политика и управление. А еще в этом году организаторы добавили международную смену „Территория многополярного мира“, — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Примечательно, что данное мероприятие проходит уже 10 год. Нововведением юбилейного форума станет формат образовательной программы: первые четыре заезда будут включать в себя по две смены, проходящие параллельно. Данный формат разработан для качественного образовательного процесса: создания пространства для взаимодействия участников смежных и различных направлений. На пятый заезд (девятую смену) попадут самые лучшие участники предыдущих смен.

Регистрация на первый заезд форума продлится до 26 июня. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.