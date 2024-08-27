Подмосковную молодежь приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе законотворческих инициатив

Продолжается прием заявок на участие в 14-м Всероссийском молодежном конкурсе законотворческих инициатив «Парламент 2030». Он нацелен на выявление талантливой молодежи, развитие молодежного парламентаризма и избирательной культуры молодежи.

В этом году в центре внимания законотворческие инициативы в сферах поддержки семьи, спортивного суверенитета России, молодежной политики, регулирования МСП, совершенствования законодательства об ИИ.

К участию приглашаются жители в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 20 сентября. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, ориентированный на практическую реализацию проект с описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации, контроля достигнутого эффекта.

С 21 сентября до 3 октября будут определены финалисты конкурса — не более 300 проектов. Финал пройдет с 5 по 20 октября. В его рамках финалистам предстоит защитить свои проекты.

Победителей определят в нескольких номинациях, в том числе будут названы лучшие инициативы в сферах экономической, молодежной и социальной политики, образования, здравоохранения, безопасности, культуры.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте проекта.