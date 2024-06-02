Подмосковные дети из семей участников СВО побывали в Цирке Никулина на Цветном бульваре

Благотворительная акция для детей участников специальной военной операции прошла в Цирке Никулина на Цветном бульваре в День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Отмечается, что данное мероприятие было организовано телеканалом «360» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и «Женского движения Единой России».

Примечательно, что сто двадцать детей и их родителей смогли бесплатно посетить потрясающее представление в знаменитом Цирка Никулина. Праздничное настроение перед представлением помогали создавать и юные артисты из детского хора Академии Игоря Крутого и аниматоры. Приветствуя гостей на арене цирка перед началом представления, Ксения Мишонова напомнила зрителям, что этот праздник мог не состояться, если бы ни усилия и ежедневный подвиг российских военнослужащих и предложила посвятить этот праздник защитникам нашей Родины.