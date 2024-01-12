Подмосковные фермеры примут участие в ежегодном фестивале в Клину

В городском округе Клин в канун Старого Нового года состоится большой зимний праздник в рамках фестиваля «Выходи гулять».

В Сестрорецком парке будет организована широкая торговля сельскохозяйственной продукции. Так, фермерское хозяйство «Золино» привезет домашний мед, который собирают с дикорастущих растений, а хозяйство «Селивановка» представит крафтовые сыры, творог и молоко из козьего молока.

Как отмечает замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев, для публики будет фудтрак с горячей едой и напитками. Гости фестиваля также смогут сыграть в огромный надувной гига-хоккей, для детей будут организован эстафеты, дворовые игры.

Вход свободный.