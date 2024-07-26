Подмосковные фермеры смогут получить гранты на развитие сельского хозяйства по программе «Агростартап»

В Подмосковье стартует конкурсный отбор проектов для получения грантов в рамках программы «Агростартап», в рамках которой фермерам предоставляют субсидии в размере до восьми миллионов рублей на развитие производства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди условий программы — софинансирование не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест на срок в течение пяти лет после проведения конкурса. Средства можно будет направить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации, приобретение животных, техники и не только. Подать заявку можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.