Подмосковные Химки начали украшать в предстоящему Новому году

До Нового года еще больше месяца, но Химки уже стали украшать к Новому году. Так, в самом крупном химкинском торговом центре уже зажглись огни на новогодних елках, а гирлянды и световые инсталляции украсили стены и потолки.

«Это очень красиво. Когда идешь за покупками, то сразу бросаются в глаза украшения к Новому году, что создает праздничное настроение», — отметила одна из посетительниц ТЦ Мария.

Проходя по торговому центру, можно увидеть праздничное оформление. Это новогодний поезд, который везет подарки, белый медвежонок в новогоднем шарфе, встречающий посетителей. И другие яркие герои волшебного праздника.

«Стало очень ярко. Центр создает волшебное новогоднее настроение. Приятно, что в Химках стараются украшать город и торговые центры. Скоро откроют каток, это прекрасная, зимняя атмосфера для семейного отдыха. Дети радуются подобным украшениям к празднику», — рассказал житель Химок Андрей.

Ожидается, что на многоквартирных домах муниципалитета появится специальная подсветка, а на объектах торговли и сферы услуг — праздничная иллюминация.