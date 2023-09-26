Подмосковные исправительные учреждения УФСИН представили свою продукцию на ярмарке «Текстильлегпром»

Исправительные учреждения УФСИН России по Подмосковью представили свою продукцию на 60-й федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что мероприятие проходило на территории ВДНХ. Свои разработки на нем представили более 250 производителей. Подмосковные участники продемонстрировали форменное обмундирование федеральных органов исполнительной власти, специальную одежду, а также швейные изделия.

Отметим, что участие УФСИН России по региону в данной выставке позволяет учреждениям найти новых заказчиков и обеспечить трудоустройство осужденных.