Подмосковные избиратели в этом году впервые смогут принять участие в электронном голосовании

Накануне в подмосковном Одинцово состоялся круглый стол по теме дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и общественного наблюдения на ДЭГ.

«В текущем избирательном цикле в Московской области пройдет 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора Московской области в сентябре, — подчеркнул Константин Куракин, член Общественной палаты Московской области, член Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами.

Отмечается, что современные цифровые технологии обеспечивают безопасность, анонимность и легитимность голосования. Поэтому наблюдателям будут известны только общедоступные цифры о том, сколько участников ДЭГ подали заявление, сколько получили бюллетени, сколько проголосовало. Все остальное — это полноценно анонимная зона, доступ к которой есть только у самого избирателя.

Ожидается, что во время проведения выборов Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия для обращения граждан по вопросами относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.

На прошлой неделе завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья.