Подмосковные компании могут принять участие в конкурсе «Внедрение-Искусственный интеллект»

Малые предприятия Подмосковья могут поучаствовать в федеральном конкурсе «Внедрение-Искусственный интеллект» от Фонда содействия инновациям для того, чтобы получить гранты на развитие ИИ-решений. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что подать заявку можно до 20 ноября. А максимальный размер гранта составляет пятьдесят миллионов рублей. Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что для того, чтобы принять участие, организация должна иметь статус малого предприятия, входить в реестр аккредитованных ИТ-компаний, иметь готовые ИИ-решения и опыт продаж таких разработок.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.