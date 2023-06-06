Подмосковные компании могут присоединиться к инклюзивному проекту «Открыто для всех»

Компании из Подмосковья могут стать участниками инклюзивного проекта «Открыто для всех». Его реализует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Цель проекта – привлечь внимание бизнеса к категории клиентов с инвалидностью, выявить лучшие корпоративные практики по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья, создать товары и услуги с универсальным дизайном и увеличить число компаний, внедряющих инклюзивные решения.

Одним из ключевых элементов проекта является национальный инклюзивный договор. Это публичное обязательство компании внедрять в свою работу инклюзивные практики по адаптации товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью и создавать доступную инфраструктуру.

К сообществу проекта присоединились уже более 170 компаний. Компании-участники капитализируют свою деятельность по инклюзии в повышение лояльности потребителей к бренду, привлечение новых клиентов и возможность обмениваться лучшими инклюзивными практиками с государственными и негосударственными организациями.

Подробная информация о проекте представлена здесь.