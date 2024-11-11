Подмосковные конькобежцы на соревнованиях в Коломне завоевали девять медалей

Первый этап состоялся в период с 5 по 8 ноября. Всего мероприятие, которое прошло на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна», посетили 127 спортсменов в возрасте от 18 до 19 лет из 26 регионов России и Республики Беларусь.

«На эти соревнования мы привезли четверых спортсменов. У нас нет катков, и мы тренируемся и соревнуемся на катках других регионов. Из-за отсутствия катков уже несколько лет наших конькобежцев нет среди лидеров. Участники этих соревнований из Свердловской области только перешли из старшего возраста в юниоры, мы их обкатываем. В Коломне всегда хорошее качество льда, отличное скольжение, комфортная температура на арене. После Коломны поедем на II этап соревнований в Санкт-Петербург», — сообщила тренер по конькобежному спорту из Свердловской области Татьяна Руднова.

Фото: [ Конькобежный центр «Коломна» ]

Конькобежцы преодолевали различные дистанции. Юноши и девушки участвовали в командном забеге-спринте, традиционном забеге и масстарте. Участникам требовалось на каждом этапе преодолевать определенное количество кругов.

На стартах высокие результаты продемонстрировали коломенские конькобежцы, воспитанники СШОР «Комета» и ГУОР г. Бронницы, чьи имена уже известны среди профессионалов из-за прошлых успехов. Новый рекорд центра установила команда Подмосковья, в состав которой вошли Сергей Бобков, Савелий Пронин и Владимир Гилюк. Зафиксированный результат в забеге-спринте — 1.25,57.

«Коломенские спортсмены порадовали болельщиков соревнований быстрыми секундами. В командном забеге-спринтеСергеем Бобковым, Савелием Прониным и Владимиром Гилюкомбыл установлен новый рекорд катка. Также могу отметить Марию Логинову, Марию Сыряную и Ксению Сиразеву, занявших весь пьедестал на 500 м, выигравшихкомандный забег-спринт и хорошо выступивших на 1 000 м. Конькобежцы показали личные результаты. Среди других регионов-лидеров этого этапа — Москва и Санкт-Петербург», — отметил главный судья соревнований, судья всероссийской категории Дмитрий Исупов.

Фото: [ Конькобежный центр «Коломна» ]

Соревнования организовали Союз конькобежцев РФ и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Они стали стартом серии Кубка Союза конькобежцев России. Спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы.

«Огромное спасибо Союзу конькобежцев России, который занимается развитием шорт-трека в нашей стране и Конькобежному центру «Коломна» за организацию соревнований на традиционно высоком уровне», — отметил начальник отдела государственного регулирования деятельности спортивных федераций Департамента государственного регулирования в сфере спорта Максим Викторович Баканов.

Достижение столь высоких результатов обусловлено усердными тренировками и квалифицированной помощи тренеров Подмосковья.