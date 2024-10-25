Подмосковные матрасы для секса покорили столицу

Матрасы и подушки для секса, которые производит компания в подмосковной Шатуре, покорили столицу. Продукция была представлена на выставке эротических товаров, передает портал Regions .

Матрасы изготовлены из гипоаллергенного материала, который отличается высокой износостойкостью, а также наполнителя из соевой испанской пены. Пружин в них нет, и они не будут скрипеть.

Кроме того, матрасы обеспечивают анатомическую поддержку тела и могут выдержать дополнительную нагрузку. Особой анатомической формой отличаются и подушки компании.

Продукция заинтересовала посетителей выставки. Многие ложились на кровать, изучали подушки. Некоторые даже решили лично посетить производство и сделать заказ.