Подмосковные медики могут принять участие в литературном конкурсе

Медицинские работники Подмосковья могут принять участие в литературном конкурсе и опубликовать свое произведение в прозе или в стихотворной форме на страницах «Медицинской газеты». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Конкурс организовали Профсоюз работников здравоохранения России и редакция федерального издания. Участниками могут стать врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники сферы здравоохранения с медицинским образованием, которые являются членами Профсоюза. Победителей определят в трех номинациях — «Проза», «Поэзия» и «Патриотическое воспитание», они получат дипломы лауреата конкурса и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С другими подробностями можно ознакомиться здесь.

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