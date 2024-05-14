Подмосковные медработники приняли участие в патриотических мероприятиях

Крупные патриотические мероприятия прошли практически в каждой первичной и городской профсоюзной медицинской организации. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Известно, что участие в известной акции «Георгиевская ленточка» приняли профактивисты из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования различных муниципальных больниц.

Также различные мероприятия провели в Сергиево-Посадской, Домодедовской, Раменской подстанциях скорой медицинской помощи, Щелковском перинатальном центре, психиатрической больнице № 5 и в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

«Спасибо коллегам за сохранение памяти о подвиге героев, креатив и активность. В рамках прошедших патриотических мероприятий медработники сделали памятные фотографии, сняли тематические видео и возложили цветы к мемориалам», — отметила председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капитального ремонта.