Подмосковные Молодогвардейцы подвели итоги работы за 2023 год и наметили планы на 2024-й

В Подмосковье состоялась XVII Конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В рамках данного мероприятия были подведены итоги работы за 2023 год и наметили планы на 2024-й. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Совсем недавно, в декабре, „Молодой гвардии“ исполнилось 18 лет. За эти годы много сделано, мы видим, как усердно вы работаете, развиваетесь, растете профессионально. Сегодня Московское областное региональное отделение — это больше 9,3 тысяч ребят с активной гражданской позицией, которые считают своим долгом помогать жителям нашего Подмосковья», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Она также отметила ребят, которые собирают помощь участникам СВО, многие молодогвардейцы ездят сами на передовую в составе гуманитарных миссий. Акция «Доброе дело» существует уже почти 2 года, и за это время она объединила огромное количество неравнодушных и храбрых людей, которые вместе делают много по-настоящему важных вещей.

Одним из ключевых событий минувшего года стал Единый день голосования 8 сентября. В преддверии выборов молодогвардейцы совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» запустили образовательный проект «ПолитСтарт» для молодых участников праймериз. Он объединил свыше 400 человек, более трети из которых — люди до 35 лет. Активисты МГЕР организовали также 11 образовательных площадок в рамках проекта «Школа молодого политика» — участниками стали свыше 1000 молодых ребят. А непосредственно на самих выборах порядка 600 молодогвардейцев работали в качестве наблюдателей, а 20 стали членами УИК.

«Благодарю за включенность в избирательную кампанию нашего кандидата Андрея Юрьевича Воробьева на выборах губернатора Московской области. Спасибо вам за организацию системной работы молодежных штабов на выборах депутатов Советов депутатов городских округов в Единый день голосования, — сказал председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения „Единой России“ Игорь Брынцалов.

Председатель Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов вручил награды местным отделениям за работу на Донбассе. Он отметил, что 5 молодогвардейцев из Подмосковья отправились добровольцами в зону специальной военной операции.

«Вовлеченность в СВО — это сейчас задача номер один для государства, и для нашей организации, в том числе. По количеству отправленных волонтеров Московская область, безусловно, на лидирующих позициях. А вообще более 3 тысяч наших ребят уже побывали на территории новых регионов», — отметил Демидов.

В 2023-м молодогвардейцы в Подмосковье реализовали несколько крупных региональных проектов. Среди них — образовательные форумы «Курсом лидера», экокемпинг «С любовью к планете», ресурсный центр неформального образования «Другой университет», экстремальный исторический забег «Zaraysk Bison Race», премия для добровольцев «Герои нашего времени».