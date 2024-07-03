Подмосковные опекуны теперь могут получить разрешение на раздельное проживание с подопечным онлайн

«Мы проводим большую работу по цифровизации услуг и удобству их получения для таких семей. Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным, ранее получить такой документ можно было только при очном обращении в МФЦ», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.