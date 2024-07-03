Подмосковные опекуны теперь могут получить разрешение на раздельное проживание с подопечным онлайн
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
В Подмосковье свыше десяти тысяч приемных родителей, которые воспитывают более пятнадцати тысяч детей. Специально для них в регионе упростили очередную услугу в сфере опеки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Мы проводим большую работу по цифровизации услуг и удобству их получения для таких семей. Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным, ранее получить такой документ можно было только при очном обращении в МФЦ», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве пояснили, что такое разрешение получают только опекуны детей старше 16 лет, которые обучаются в другом городе. После подачи заявления, цифровое распоряжение поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. А бумажный вариант документа можно получить и заверить в любом удобном МФЦ.