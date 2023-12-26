Подмосковные организации могут поучаствовать в образовательной программе на тему «Добро.Центров»

Подмосковные социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения могут принять участие в Акселерации проекта «Добро.Центр».

Проект реализуется Ассоциацией волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В его рамках в городах страны создаются центры общественного развития — «Добро.Центры».

Центры создаются для развития инфраструктуры поддержки добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив.

Стать «Добро.Центром» можно через участие в Акселерации. В ее рамках участников ждет восемь недель онлайн-обучения, изучение специфики работы «Добро.Центров», консультации экспертов, разработка индивидуального плана организации.

Подать заявку на участие в программе можно здесь. Прием заявок ведется до 5 февраля.