Подмосковные организации пригласили поучаствовать в конкурсе по развитию центров для детей-инвалидов

В России стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025». Он объявлен уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка при поддержке благофонда социальных и культурных проектов «Царьград» и благофонда Андрея Мельниченко. Оператор конкурса — благофонд «Страна для детей».

Цель конкурса — поддержать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Принять участие в конкурсе могут государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации, общественные объединения, государственно-общественные и общественно-государственные объединения.

Победители конкурса смогут получить грант до 2 млн руб. на открытие или развитие уже существующих центров дневного пребывания для детей с инвалидностью (пространства для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, где с детьми работают профильные специалисты), а также грант до 3 млн руб. для кризисных центров для семей с детьми (пространство для совместного пребывания родителей с детьми, в котором оказывается комплексная помощь и поддержка). Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого технического и бытового оборудования, на ремонт помещений, административные и другие расходы.

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2025 года. Подробная информация представлена на сайте фонда «Страна для детей».