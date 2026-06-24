Подмосковные педагоги смогут принять участие в проекте «Знание.Наставники»

Общество «Знание» пригласило педагогов и руководителей колледжей, в том числе из Подмосковья, принять участие в проекте «Знание.Наставники». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Если вы учите студентов не просто теории, а реальному делу — пора рассказать об этом на всю Россию! Победители смогут получить денежную премию и шанс попасть на обучающую программу в Центр Знаний „Машук“ для лучших участников проекта», — отметили в сообщении.

Заявку смогут подать мастера производственного обучения и преподаватели, директора и их заместители, а также советники по воспитанию. Зарегистрироваться можно до конца июня по ссылке.

Узнать другие подробности можно здесь.

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