Подмосковные пенсионеры изготовили новогодние игрушки на мастер-классе в Пушкино

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» изготовили новогодние шары на специальном мастер-классе. Мероприятие прошло в Пушкинском центре социального обслуживания в рамках всероссийской акции «Серебряная елка», сообщает сетевое издание «Пушкинское время».

Новогодние украшения мастерицы изготавливали из пластиковых шаров и картинок с изображением драконов, ангелов, елок, принцесс и лесных животных. Для декора использовали нарядные банты, тесьму, пенопласт и блестки.

Как рассказала пресс-секретарь отделения партии «Единая Россия» Городского округа Пушкинский Ольга Орлова, процесс создания игрушки был очень увлекательным. Созданные на мастер-классе изделия участники «Активного долголетия» смогут подарить своим детям и внукам. Она добавила, что вскоре подобное мероприятие состоится в пансионате для пожилых людей в Ивантеевке.

Сами участники мастер-класса поделились, что им понравилось создавать новогодние украшения своими руками.