Подмосковные перевозчики могут воспользоваться новой онлайн-услугой

Свидетельства об осуществлении перевозок внутри округов Подмосковья и карты муниципальных маршрутов теперь доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Транспорт». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

Таким образом, отметила глава ведомства Надежда Куртяник, предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам, теперь могут подавать соответствующие заявления в электронном виде.

«Больше не нужно обращаться в администрацию муниципалитета очно: нужный документ поступит в личный кабинет. Это бесплатно», — подчеркнула министр.

Услугой «Переоформление свидетельств и карт маршрута по муниципальным маршрутам» могут воспользоваться юрлица и индивидуальные предприниматели, желающие, например, переоформить ранее выданные документы или получить новые взамен утерянных. Через региональный портал госуслуг также можно аннулировать свидетельство или подтвердить готовность к перевозкам.

Срок оказания услуги — пять календарных дней. В онлайн-заявлении нужно указать данные о маршруте и причину переоформления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.