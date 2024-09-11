Подмосковные предприниматели смогут принять участие в строительной выставке

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут принять участие в 34-й международной строительной выставке Saudi Build, которая пройдет в городе Эр-Рияд в ноябре. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО).

В ведомстве уточнили, что это крупнейшая строительная выставка в регионе Ближнего Востока. Ее основными категориями являются строительство, строительные материалы, технологии, отопление, вентиляция, кондиционирование, дизайн интерьера и не только. Отправить заявку для участия можно здесь. Фонд предоставит участникам средства на аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Напомним, что он оказывает услуги в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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