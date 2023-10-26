Подмосковные разработчики игр могут поучаствовать в конкурсе «Начни игру»

До середины ноября у молодых разработчиков игр из Подмосковья есть возможность подать заявку на участие в конкурсе «Начни игру» на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Напоминаем, что данный конкурс проводится во второй раз. Чтобы принять участие, следует авторизоваться в личном кабинете на платформе «Россия — страна возможностей» и ознакомиться с условиями конкурса. После этого нужно будет выполнять задания в формате квеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном.