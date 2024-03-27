Подмосковные ребята приехали на газовую профориентационную смену в детский лагерь «Смена»

В этом году в главном профориентационном детском центре страны «Смена», расположенном в Анапе, впервые реализуют профориентационный модуль «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». Так, на данную смену приехали 25 ребят из Московской области в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Примечательно, что в лагерь отправились ребята, лучше других справившиеся с заданиями конкурсного отбора — турнира по теории решения изобретательских задач на профориентационном портале «Мособлгаза» «Живая история».

В рамках данной смены дети смогут познакомитсья со специальностью «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». Участники программы узнают, как правильно читать чертежи и схемы, о физических и химических свойствах природного газа, самостоятельно проведут монтаж газовой плиты и познакомятся с ручными инструментами слесаря.

А по итогам обучения дети выполнят несложную, но очень важную квалификационную работу в формате демонстрационного экзамена и получат сертификаты.