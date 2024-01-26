Подмосковные росгвардейцы в честь юбилея снятия блокады Ленинграда провели патриотические мероприятия

В Подольске был организован тематический конкурс детского рисунка среди учеников подшефной школы. В Луховицах росгвардейцы пообщались со студентами аграрно-промышленного техникума. В Коломне прошел урок с учащимися школы № 14, в ходе которого ребята узнали о подвигах ленинградцев. В Электростали о героической обороне города школьникам рассказал капитан Росгвардии Михаил Бобрусов.

Патриотические мероприятия состоялись также в Орехово-Зуеве, Зарайске, Кашире, Раменском и других муниципалитетах.