Подмосковные семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформы «Россия — страна возможностей». Присоединиться может любая семья с детьми, объединившись в команду.

В самом начале первой учебной недели о нем расскажут всем школьникам России во время классного часа «Разговоры о важном». В первые часы после старта регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявило более ста семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы.

Отмечается, что самым младшим конкурсантам — по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи — 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из 10 членов семьи, включая шестерых детей.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до четвертого ноября. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.