До конца октября школьники и студенты Подмосковья до 18 лет могут зарегистрироваться для участия во Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет — управляй им!». Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

«Для жителей разных возрастов есть масса мероприятий, которые направлены на повышение уровня цифровой грамотности. Принять участие в данном турнире можно как в составе команды, так и индивидуально», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Отмечается, что данный чемпионат проводится в два этапа. На первом игрокам предстоит выполнить одно или несколько творческих заданий. Готовые работы принимаются до 1 ноября. Второй этап — онлайн-турнир по теме «Цифровая грамотность». Он пройдет со 2 по 22 ноября и будет состоять из 24 заданий разного уровня сложности. А результаты онлайн-чемпионата объявят в начале декабря.

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