Подмосковные школьники могут поучаствовать в федеральном конкурсе технологий

Учащиеся подмосковных школ и колледжей могут принять участие в ежегодном федеральном конкурсе Sk Kids Challenge, проводимым технопарком «Сколково», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

К участию приглашаются дети от семи до семнадцати лет. В проекте будет десять направлений, в том числе транспорт будущего, а также технологии в финансовой сфере, образовании и космосе, уточнили в ведомстве.

В рамках конкурса участники также смогут посетить различные мастер-классы, на которых конкурсантам расскажут о новейших технологических разработках.

Призеры Sk Kids Challenge смогут реализовать собственные проекты или пройти стажировку в инновационных компаниях. Узнать более подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработкой ИИ занимаются свыше трехсот специалистов.