Подмосковные школьники могут поучаствовать в конкурсе «Практики создания»

Школьники и представители молодежи Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Практики созидания». Он направлен на развитие проектного мышления, лидерских качеств и социального предпринимательства.

Программа объединяет три ключевых направления. Это Проектный трек (10 февраля — 22 апреля), а рамках которого участники создают и реализуют собственные проекты в сфере самопознания, социальных инициатив и медиа. Второе направление — Образовательная программа (15 марта — 27 апреля), которая включает онлайн-курсы, мастер-классы и тренинги с экспертами ведущих российских вузов. Третье — Всероссийский конкурс городских проектов (7 апреля — 22 апреля), в рамках которого лучшие работы будут представлены на школьном, городском и всероссийском уровнях.

Участников ждут шестинедельный образовательный курс от ведущих экспертов, онлайн- и офлайн-мероприятия, практические проекты по улучшению городской среды.

Подать заявку на участие можно до 17 апреля на сайте проекта. Финал конкурса состоится 22 апреля.