Подмосковные школьники смогут принять участие в спецпроекте «Всегда готов!»

Школьники Подмосковья смогут зарегистрироваться для участия в спецпроекте «Всегда готов!», он доступен для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщил проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках четвертого сезона участникам предстоит создать творческую заявку и выполнить творческое задание. 200 победителей из разных регионов России смогут отправиться на обучающую программу в Мастерскую управления «Сенеж».

Заявку на участие можно подать до 22 июня. Спецпроект посвящен патриотической тематике, он направлен на популяризацию духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что планируемое число участников в 2025 году превысит 10 тыс.

«Для ребят подготовлена насыщенная программа с ведущими медиаспикерами, блогерами и креаторами. Вместе с ними они смогут прокачать навыки создания вирального и UGC-контента, работы с соцсетями и личным брендом, а также найти единомышленников», — сказал Гурьянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.