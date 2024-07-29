Подмосковные школьники стали финалистами Всероссийского конкурса лекторов

Четыре школьника из Подмосковья прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Одним из финалистов стал Глеб Моисеев из Долгопрудненской школы № 6. Ученик — член первой сборной эколидеров России. В авторской лекции конкурсант объясняет основы жестовой азбуки для коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

Андрей Лезер из Черноголовской школы — председатель Черноголовского молодежного исторического общества. На конкурсе он представляет лекцию «Исторические памятники культуры на территории Российской федерации».

Мария Александрова, ученица школы имени В. М. Комарова Звездного городка — музыкант-мультиинструменталист, она умеет играть больше чем на 5 инструментах, сочиняет стихи и песни, делает аранжировки, каверы и ремиксы. Ее лекция посвящена появлению культовой гитары Fender Stratocaster.

Александр Чмаретков из Молоковской школы увлекается астрономией и программированием. Через авторскую лекцию он хочет помочь всем интересующимся информационными технологиями выбрать подходящее IT-направление.