Подмосковные школьники устроили гонки с полицейскими на каршеринге
Фото: [Baza]
Подмосковные школьники устроили гонки с сотрудниками полиции, инцидент произошел в Бутово. Об этом сообщает Baza.
«Дети за рулем каршеринговой машины попались на глаза патрульным. На требование остановиться они не отреагировали и попытались уйти от преследования через дворы в ЖК Бутово Парк 2», — говорится в сообщении.
По данным издания, их помогли задержать случайные автомобилисты, которые заблокировали арендованную машину.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки.