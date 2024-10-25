Прокуратура проверяет школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки

Прокуратура Приморского края взяла на контроль проверку всех локальных актов общеобразовательных учреждений города Уссурийска после того, как в местных Telegram-каналах разошлась информация, что одна из местных школ категорически запретила девочкам являться на уроках в брюках, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого надзорного ведомства.

В минувший четверг, 24 октября, по местным пабликам разошлась информация, что в школе № 32 Уссурийска в течение последних двух недель девочкам были разрешены классические брюки, но совсем недавно руководство образовательного учреждения запретило и их. Произошедшее родители детей назвали произволом, ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

В беседе с агентством представитель управления образования городской администрации заверил, что школьному руководству дано указание разрешить ношение брюк для девочек. Правда, они должны быть исключительно классические и серого цвета.

«ФЗ „Об образовании в РФ“ устанавливает, что требования к внешнему виду учащихся устанавливаются типовыми требованиями органа государственной власти субъекта. В Приморском крае приказом департамента образования и науки установлена возможность ношения девочками и девушками юбок, брюк и сарафанов. После поступившего сигнала прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска на предмет соответствия региональному законодательству», — отметил собеседник журналистов.

В департаменте образования Приморского края подчеркнули, что с ситуацией знакомы. Там заверили, что в настоящее время в школе Уссурийска запрет на ношение брюк отменен.

«Ориентироваться в выборе — юбка или брюки, можно по погоде и личному комфорту», — уточнили там.

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