Подмосковные школьники уже могут принять участие в новом «Уроке цифры»

На новом занятии в рамках «Уроков цифры» подмосковные школьники побывают в роли исследователей, узнают об устройстве нейросетей и облачных сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Ожидается, что на уроке «Облачные технологии: в поисках снежного барса» школьникам будет предложено создать систему, которая поможет найти пропавших животных. Ученики смогут познакомиться с работой алгоритмов компьютерного зрения и разобраться, как технологии позволяют отличать животных друг от друга.

В рамках занятия ребятам предстоит посмотреть видеоурок и выполнить задания онлайн-тренажера. Все материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4, 5-8 или 9-11 классов. Напоминаем, что после прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.

Примечательно, что данное занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка на Алтае, где популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.