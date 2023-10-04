Подмосковные спасатели освободили котенка, запертого в бесхозном сарае
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Подмосковные спасатели освободили котенка, который был заперт в бесхозном сарае. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», животное обнаружили на территории СНТ в Солнечногорске.
Собственник одного из местных участков на протяжении нескольких дней слышал жалобное мяуканье. Во время поисков он обнаружил, что источник звуков находится в бесхозном сарае на участке по соседству.
Дверь сарая была заперта на навесной замок, и мужчина не смог бы открыть ее самостоятельно. В связи с этим он вызвал спасателей.
Прибывшие на место специалисты воспользовались слесарным инструментом и деблокировали дверь постройки. Там среди разбросанного хлама был найден маленький котенок.
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
«Спасатели осмотрели усатого «пленника» и, убедившись, что с ним все в порядке, посадили в коробку и отдали местному жителю. Мужчина напоил котенка сливками и пообещал найти для него добрых хозяев», – рассказал замначальника 267-й ПСЧ Сергей Яшин.