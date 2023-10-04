Подмосковные спасатели освободили котенка, запертого в бесхозном сарае

Подмосковные спасатели освободили котенка, который был заперт в бесхозном сарае. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», животное обнаружили на территории СНТ в Солнечногорске.

Собственник одного из местных участков на протяжении нескольких дней слышал жалобное мяуканье. Во время поисков он обнаружил, что источник звуков находится в бесхозном сарае на участке по соседству.

Дверь сарая была заперта на навесной замок, и мужчина не смог бы открыть ее самостоятельно. В связи с этим он вызвал спасателей.

Прибывшие на место специалисты воспользовались слесарным инструментом и деблокировали дверь постройки. Там среди разбросанного хлама был найден маленький котенок.

Фото: [ ГКУ МО «Мособлпожспас» ]