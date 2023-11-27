Подмосковные спасатели помогли пенсионеру, который застрял в ванной комнате

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пенсионера в возрасте 92 лет, который не мог выбраться из ванной комнаты. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.

За помощью спасателей обратилась жительница в возрасте 82 лет. Женщина рассказала, что не может попасть в квартиру своего брата.

Выяснилось, что мужчина пошел в душ, но во время процедур под ним сломался стульчик. Пенсионер упал и не смог подняться.

Прибывшие на место спасатели деблокировали и вскрыли дверь в квартиру. В ванной комнате они обнаружили обессиленного пожилого мужчину. Пенсионера осторожно перенесли на диван и укрыли теплым одеялом. От помощи врачей он отказался.