Подмосковные спасатели помогли рыбакам, застрявшим посреди Иваньковского водохранилища

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли рыбакам, которые застряли посреди Иваньковского водохранилища из-за того, что заглох мотор лодки. Инцидент произошел в Дубне.

За помощью спасателей обратились жители Конаково (Тверская область). Мужчины отправились к Земляничному острову на надувной моторной лодке на рыбалку. Некоторое время они ловили рыбу на расстоянии шести километров от берега, а затем решили переместиться в другое место. Однако, не смогли завести мотор.

Сначала рыбаки попытались добраться до нужной локации, используя весла, но сильный ветер мешал им это сделать. Тогда мужчины позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели оперативно починили мотор и помогли рыбакам его запустить. Любители рыбалки сразу направились к берегу, где была припаркована их машина. Помощь медиков им не потребовалась.