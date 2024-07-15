Подмосковные спасатели помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, который чуть не упал в обморок, находясь за рулем грузовика. Инцидент произошел в селе Новоселки под Чеховом.

Водитель следовал по территории производственно-складского комплекса, когда его самочувствие резко ухудшилось — мужчина почувствовал острую боль в районе сердца и начал терять сознание. К счастью, он смог остановить машину возле пожарно-спасательной части и позвать на помощь.

Спасатели незамедлительно отреагировали. Мужчине помогли выйти из автомобиля и дойти до служебного помещения. Там его положили на кровать и вызвали скорую помощь.

До приезда врачей спасатели оказали водителю первую помощь и психологическую поддержку. Прибывшие медики осмотрели мужчину и стабилизировали его состояние. От госпитализации он отказался.