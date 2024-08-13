Подмосковные спасатели помогли женщине попасть к ребенку, оставшемуся в запертой квартире
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине попасть к ее малолетнему ребенку, который остался в запертой квартире. Инцидент произошел в Рузе.
В службу «112» обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что вышла на улицу без ключей, чтобы выбросить мусор. В этот момент входная дверь захлопнулась, а в квартире остался маленький сын.
Прибывшие на место спасатели быстро оценили ситуацию и приняли решение не вскрывать замок. Квартира находилась на третьем этаже дома, и специалисты решили попасть в нее через балкон.
Воспользовавшись лестницей, спасатели забрались на балкон. Там была приоткрыта оконная створка. Ее немного отжали, открыли балконную дверь и прошли в квартиру. После этого они открыли входную дверь изнутри и впустили хозяйку.
«К счастью, ребенку медицинская помощь не потребовалась, в это время он продолжал спать и маминого отсутствия не заметил», — рассказал замначальника территориального управления №2 Алексей Кочуев.