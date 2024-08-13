Подмосковные спасатели помогли женщине попасть к ребенку, оставшемуся в запертой квартире

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине попасть к ее малолетнему ребенку, который остался в запертой квартире. Инцидент произошел в Рузе.

В службу «112» обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что вышла на улицу без ключей, чтобы выбросить мусор. В этот момент входная дверь захлопнулась, а в квартире остался маленький сын.

Прибывшие на место спасатели быстро оценили ситуацию и приняли решение не вскрывать замок. Квартира находилась на третьем этаже дома, и специалисты решили попасть в нее через балкон.

Воспользовавшись лестницей, спасатели забрались на балкон. Там была приоткрыта оконная створка. Ее немного отжали, открыли балконную дверь и прошли в квартиру. После этого они открыли входную дверь изнутри и впустили хозяйку.